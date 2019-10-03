İş yeri sahiplerini dolandıran sahte SGK denetçileri yakalandı
İstanbul'da kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıtıp iş yerlerine giren iki kişi, çok sayıda işletme sahibini dolandırdı. Dolandırıcılar, Bayrampaşa ve Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da kendilerini SGK çalışanı olarak tanıtan Necati A. (48) ve Veli Y. (48) adlı sahte dolandırıcılar, çok sayıda iş yerini dolandırdı. Üzerlerinde SGK amblemi bulunan sahte kimlik ve evraklarla iş yerlerine giden dolandırıcılar, iş yeri sahiplerine 'kaçak işçi çalıştırdıkları' yönünde ihbar aldıklarını ve ceza keseceklerini söyleyerek iş yeri sahiplerini ikna etti. Ellerinde bulunan sahte SGK iş yeri denetim formlarını dolduran iki dolandırıcı bu yöntemle çok sayıda işletme sahibini dolandırdı.
SAHTE KİMLİK KARTI ELE GEÇİRİLDİ
Son olarak 30 Ağustos'ta alınan ihbar üzerine harekete geçen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede geniş çaplı soruşturma başlattı. Dolandırıcıların girdikleri iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen polis, şüphelilerin eşkalini belirledi. Necati A. isimli dolandırıcı aynı gün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi üzerinde bulunan bir park içerisindeki kafede yakalanarak gözaltına alındı. A.'nın üzerinde yapılan aramalarda üzerinde "SGK Sosyal Güvenlik Konuları Halkla İlişkiler Gazetesi" ibareli sahte kimlik kartı ele geçirildi. Veli Y. adlı dolandırıcı ise 14 Eylül'de gece bekçileri tarafından Küçükçekmece'de rutin kimlik kontrolleri sırasında yakalanarak emniyete teslim edildi.
BEKÇİLER YAKALADI
Necati A. adlı dolandırıcı yakalandıktan bir gün sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Veli Y. adlı diğer dolandırıcı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan sahte SGK görevlilerinin bir iş yerine girdikleri ve denetim için kapıda zile bastıkları anlar, aynı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayda geçen görüntülerde, kravatlı dolandırıcılar, ellerindeki çanta ve klasörle merdivenden çıkıp hedef seçtikleri iş yerine geliyor.
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