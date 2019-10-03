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Bartın'da şoke eden olay! 2 milyon para alıp kaçak ağaç kesmişler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
ŞOKE EDEN OLAY! TUTUKLANAN İSİMLERE BAKIN

'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda kaçak kesim yapt��rdıkları iddia edilen, orman işletme müdürü, işletme şefi ve orman muhafaza memurunun da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ağaç kesimi için devletten 2 milyon TL para alındığı, ancak alınan paraya karşı kesilen ağaçların olmadığı iddia edildi.

Geçen temmuz ayında Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bahçecik ve Kalecik köylerinde ormanlık alanda kaçak ağaç kesimi yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, ormanda kesilen ve daha sonra ilçe merkezine götürülen 3 kamyon oduna el koydu. Gözaltına alınan 3 kamyon şoförü serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olaydan sonra 'dan gelen müfettişler ormanlık alanda incelemeler yaptı. Yapılan inceleme sonucunda Müdürü Mustafa D., Ulus Orman İşletme Şefi Çağrı Reşat Ö., Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memuru Muharrem Ö. ile orman kesim müteahhitleri Hasan A., Musa U. ve Hüseyin T. önceki akşam jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi nöbetçi mahkeme tarafından 'orman kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 MİLYON TL PARA ALMIŞLAR

İddiaya göre, ağaç kesimi için devletten 2 milyon TL para alındığı, ancak alınan paraya karşı kesilen ağaçların olmadığı bildirildi.

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