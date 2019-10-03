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03.10.2019
İş yeri sahiplerini dolandıran sahte SGK denetçileri yakalandı | Video
İstanbul'da kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıtıp iş yerlerine giren iki kişi, çok sayıda işletme sahibini dolandırdı. Dolandırıcılar, Bayrampaşa ve Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonla yakalandı.
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