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Son dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü? Kurtlar Vadisi Testere Necmi - EDHO Ünal Bey

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
SON DAKİKA: ÜNLÜ OYUNCU TARIK ÜNLÜOĞLU HAYATINI KAYBETTİ! TARIK ÜNLÜOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Son dakika haberine göre ünlü oyuncu , 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bir süredir tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu, Kurtlar Vadisi'nde "Testere Necmi" ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) Ünal Bey'i canlandırmıştı. Vatandaşlar Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu nerelidir? Tarık Ünlüoğlu neden vefat vefat etti? Tarık Ünlüoğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı sorularını sormaya başladı? İşte Tarık Ünlüoğlu ile ilgili haberin detayları...

Son dakika haberine göre hayatını kaybetti. Vatandaşlar Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu nerelidir? Tarık Ünlüoğlu neden vefat vefat etti? Tarık Ünlüoğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı sorularını sormaya başladı? İşte Tarık Ünlüoğlu ile ilgili haberin detayları...

TARIK ÜNLÜOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinde Ünal Bey karakterini canlandırmıştı. Tarık Ünlüoğlu daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde de rol almış ve "Testere Necmi" karakterini oynamıştı. Bir senedir akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti.

Usta oyuncu hayatını kaybetti! Usta oyuncunun ölüm nedeni neydi? Tarık Ünlüoğlu kimdir? |Video USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ! USTA OYUNCUNUN ÖLÜM NEDENİ NEYDİ? TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR? |VİDEO

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbulDevlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.

2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal,Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol almıştır.

2014 yılında yapımcısı Necati Akpınar, senaristi Ata Demirer ve Ata Demirer ileDemet Akbağ'ın başrollerde oynadığı "Eyyvah Eyvah 3" adlı sinema filmindeÖzge Borak, Salih Kalyon, Serra Yılmaz ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncularla beraber oynadı.

Tarık Ünlüoğlu, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.

Tarık Ünlüoğlu'nun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı vardır. Kızı Zeynep, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oğlu Umut Kırca ile evlidir.

Tarık Ünlüoğlu, 1988 yılından beri 25 yıl birlikte yaşadığı Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.

TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN TİYATRO GEÇMİŞİ

2005 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2003 - Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1998 - Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu
1997 - Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu
1996 - Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu
1995 - Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu
1993 - Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu
1992 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu
1989 - Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu
1988 - Fadik Kız : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu
1987 - Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1985 - Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu
1983 - Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu
1982 - Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu
1981 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu
1980 - Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu
1979 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu
1978 - Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu
1977 - Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu
1977 - İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu
1976 - My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu
1973 - İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu

TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN YER ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLERİ:

2014 - Ah Neriman (dizi)
2014 - Eyyvah Eyvah 3 (sinema)
2014 - Bir Yusuf Masalı (dizi)
2011-2013 - Avrupa Avrupa (dizi)
2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel (sinema)
2011 - Eyyvah Eyvah 2 (sinema)
2011 - Berlin Kaplanı (sinema)
2009 - Aşkın İkinci Yarısı (sinema)
2008-2010 - Benim Annem Bir Melek (dizi)
2008 - Dalgakıran (dizi)
2007 - Kabadayı (sinema)
2007 - Benden Baba Olmaz (dizi)
2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (sinema)
2006 - Umut Adası (sinema)
2006 - Bebeğim (dizi)
2005-2007 – Gümüş (dizi)
2003-2004 - Kurtlar Vadisi (dizi)
2001 - Nasıl Evde Kaldım (dizi)
1998 - Cumhuriyet (sinema)
1996 - Bir Erkeğin Anatomisi (sinema)
1983 - Kurt ve Kuzu (dizi)

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