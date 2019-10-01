Son dakika: 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu.
ÖSYM'nin web sitesindeki duyuru şöyle;
29 Eylül 2019 tarihinde uygulanan 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 01 Ekim 2019 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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