Son dakika: 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu.



ÖSYM'nin web sitesindeki duyuru şöyle;

29 Eylül 2019 tarihinde uygulanan 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 01 Ekim 2019 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.



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Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



