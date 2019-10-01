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İstanbul Avcılar'da Halk Otobüsü kaza yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
İSTANBUL AVCILAR'DA HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI

İstanbul’da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı özel halk otobüsü kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir başka halk otobüsünün sıkıştırması sonucu refüje çıkan halk otobüsü, aydınlatma direğine çarpıyor. Devrilen direk ise E-5'te seyir halindeki bir aracın önüne düşüyor.

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