İstanbul Avcılar'da Halk Otobüsü kaza yaptı
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
İstanbul’da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı özel halk otobüsü kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir başka halk otobüsünün sıkıştırması sonucu refüje çıkan halk otobüsü, aydınlatma direğine çarpıyor. Devrilen direk ise E-5'te seyir halindeki bir aracın önüne düşüyor.
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