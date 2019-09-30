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Son dakika: Darülaceze durağında metrobüste yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
METROBÜSTE YANGIN! SEFERLER AKSADI

Son dakika haberi: Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak seferlerinde aksama yaşandı.

Darülaceze-Perpa durağı yakınında bir metrobüsün motor kısmında çıkan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönünde seyreden bir metrobüsün motor kısmında Darülaceze-Perpa metrobüs durağı yakınlarında yangın çıktı.

Metrobüs durağında metrelerce kuyruk oluştu METROBÜS DURAĞINDA METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Metrobüs görevlileri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın, söndürüldü.

Yangın nedeniyle seferlerde bir müddet aksama yaşanırken, duraklarda da yoğunluk oluştu.

Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

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