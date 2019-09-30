Son dakika: Darülaceze durağında metrobüste yangın
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
Son dakika haberi: Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.
Darülaceze-Perpa metrobüs durağı yakınında bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönünde seyreden bir metrobüsün motor kısmında Darülaceze-Perpa metrobüs durağı yakınlarında yangın çıktı.
Metrobüs görevlileri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın, söndürüldü.
Yangın nedeniyle seferlerde bir müddet aksama yaşanırken, duraklarda da yoğunluk oluştu.
Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
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