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Metrobüs durağında metrelerce kuyruk oluştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019
METROBÜS DURAĞINDA METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

İstanbul Altunizade ​metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı. İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki ve çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi.

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'deki ve çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, özellikle pazartesi günleri üst geçitte ve metrobüs durağında yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Metrobüs durağında metrelerce kuyruk oluştu | Video METROBÜS DURAĞINDA METRELERCE KUYRUK OLUŞTU | VİDEO


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