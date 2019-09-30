Metrobüs durağında metrelerce kuyruk oluştu
Giriş Tarihi: 30.09.2019
İstanbul Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı. İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi.
Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Vatandaşlar, özellikle pazartesi günleri üst geçitte ve metrobüs durağında yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.
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