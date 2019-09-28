İki kardeşi kurşunlayan zanlıdan şok sözler: Herkes kendine dikkat edecek
İstanbul Kağıthane iki kardeşe kurşun yağdırarak birinin ölümüne sebep olan zanlı yakalandı. Cinayete ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şahsın adliyeye giderken, “Herkes kendine dikkat edecek, o eğlence mekanına bir gece ben de gideceğim. Bakalım adam vermek nasılmış” sözleri şoke etti.
Olay, 20 Temmuz Cumartesi gecesi Kağıthane Telsizler Mahallesinde saat 01.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Sakıp A. (40) ile Akın Alakuş (51) arasında bir süre önce trafikte "ters baktın" meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından Sakıp A., gece saat 01.00 sıralarında Akın Alakuş'un önünü keserek Alakuş'u başından vurmuştu. Akın Alakuş, başına aldığı kurşunla hayatını kaybetmişti.
CİNAYET ZANLISI ÖLÜM TEHDİTLERİNE DEVAM ETTİ
Akın Alakuş'u öldürmesinin ardından cinayetlerin devam edeceğini söylediği öğrenilen Sakıp A., 16 Ağustos Cuma günü, Akın Alakuş'un kardeşi Tarık Alakuş (45)'u bir süre takip etmiş daha sonra Tarık Alakuş'un Gültepe Dernek Sokak'ta aracını durdurduğu esnada yanına gelmiş ve Alakuş'ün üzerine 46 el ateş ederek şahısı yaralamıştı.
Ağır yaralanan Tarık Alakuş, hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmış, polis ekipleri ise cinayet zanlısı olarak aranan Sakıp A. ve olaya karıştığı belirlenen Ümit E.'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde cinayet olayının zanlısı olduğu belirlenen Sakıp A.'nın Bağcılar'da bulunan özel bir sitede olduğu tespit edildi. Sakıp A., dün site içerisinde bir kafede otururken ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Şahısın üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ile 2 adet dolu şarjör ele geçirildi.
ADLİYE YOLUNDA ŞOKE EDEN SÖZLER
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Sakıp A.'nın 2002 yılında işlediği bir cinayetin ardından cezaevine gönderildiği ve 2009 yılında tahliye edildiği öğrenildi. Sakıp A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sakıp A.'nın adliyeye sevk edildiği esnada söylediği sözler ise şoke etti.
İşlediği cinayetin ardından tehditlerine devam eden şahıs, bu kez üvey kardeşi Ümit D'nin Beşiktaş'ta bir gece kulübünde yakalanarak tutuklanmasına sebep olan kişileri hedef alarak "Herkes kendine dikkat edecek, o eğlence mekanına bir gece ben de gideceğim. Bakalım adam vermek nasılmış" dedi.
HIZLA UZAKLAŞIYOR
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Sakıp A.'nın elindeki silahla ateş ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Zanlılardan Ümit E. ise geçtiğimiz günlerde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bir gece kulübünde yakalanmış, Akın Alakuş'un öldürülmesi ve Tarık Alakuş'a yapılan saldırının azmettiricisi olarak çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İşte HDP ve PKK kirli ilişkisi!
- Denizli'de okulda korku dolu dakikalar!
- İstanbul'da bahis "depremi"
- Öfkeli kiracının yaptığına bakın
- Oto galeriyi basıp kurşun yağdırdılar
- Depremde canını hiçe sayan işçiye ikramiye
- Cinsel taciz zanlısı sokak ortasında yakalandı
- İzmir'de akılalmaz görüntüler!
- Kahretti! Sadece 15 metre...
- Yolcu otobüsünde dehşeti yaşadı!
- Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinle! Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı radyo yayını var mı?
- Galatasaray Fenerbahçe şifresiz veren kanallar listesi! GS FB maçını veren yabancı kanallar…
- Win Sports nasıl izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı Win Sports TV frekans ayarları!
- Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2019 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?
- 2020 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2020 YKS, KPSS, DGS ne zaman?
- Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Güney’den tartışma yaratan sözler!
- Hercai 14. son bölüm tek parça izle! Hercai 14. bölüm izle! | ATV
- En uygun taşıt kredisi hangi bankada? Araba alacaklara müjde… Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
- Derbi ne zaman? GS FB maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
- Son dakika: FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında karar
- Bakan Hulusi Akar’dan bordo berelilere ziyaret