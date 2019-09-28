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İki kardeşi kurşunlayan zanlıdan şok sözler: Herkes kendine dikkat edecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
ADLİYE GİRİŞİNDE ŞOK SÖZLER!

İstanbul Kağıthane iki kardeşe kurşun yağdırarak birinin ölümüne sebep olan zanlı yakalandı. Cinayete ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şahsın adliyeye giderken, “ edecek, o eğlence mekanına bir gece ben de gideceğim. Bakalım adam vermek nasılmış” sözleri şoke etti.

Olay, 20 Temmuz Cumartesi gecesi Kağıthane Telsizler Mahallesinde saat 01.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre A. (40) ile (51) arasında bir süre önce trafikte "ters baktın" meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından Sakıp A., gece saat 01.00 sıralarında Akın Alakuş'un önünü keserek Alakuş'u başından vurmuştu. Akın Alakuş, başına aldığı kurşunla hayatını kaybetmişti.

İki kardeşi kurşunlayan zanlıdan şok sözler: Herkes kendine dikkat edecek | Video İKİ KARDEŞİ KURŞUNLAYAN ZANLIDAN ŞOK SÖZLER: HERKES KENDİNE DİKKAT EDECEK | VİDEO

CİNAYET ZANLISI ÖLÜM TEHDİTLERİNE DEVAM ETTİ

Akın Alakuş'u öldürmesinin ardından cinayetlerin devam edeceğini söylediği öğrenilen Sakıp A., 16 Ağustos Cuma günü, Akın Alakuş'un kardeşi (45)'u bir süre takip etmiş daha sonra Tarık Alakuş'un Gültepe Dernek Sokak'ta aracını durdurduğu esnada yanına gelmiş ve Alakuş'ün üzerine 46 el ateş ederek şahısı yaralamıştı.

Ağır yaralanan Tarık Alakuş, hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmış, polis ekipleri ise zanlısı olarak aranan Sakıp A. ve olaya karıştığı belirlenen E.'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde cinayet olayının zanlısı olduğu belirlenen Sakıp A.'nın Bağcılar'da bulunan özel bir sitede olduğu tespit edildi. Sakıp A., dün site içerisinde bir kafede otururken ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Şahısın üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ile 2 adet dolu şarjör ele geçirildi.

ADLİYE YOLUNDA ŞOKE EDEN SÖZLER

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Sakıp A.'nın 2002 yılında işlediği bir cinayetin ardından cezaevine gönderildiği ve 2009 yılında tahliye edildiği öğrenildi. Sakıp A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sakıp A.'nın adliyeye sevk edildiği esnada söylediği sözler ise şoke etti.

İşlediği cinayetin ardından tehditlerine devam eden şahıs, bu kez üvey kardeşi Ümit D'nin 'ta bir gece kulübünde yakalanarak tutuklanmasına sebep olan kişileri hedef alarak " edecek, o eğlence mekanına bir gece ben de gideceğim. Bakalım adam vermek nasılmış" dedi.

HIZLA UZAKLAŞIYOR

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Sakıp A.'nın elindeki silahla ateş ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Zanlılardan Ümit E. ise geçtiğimiz günlerde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bir gece kulübünde yakalanmış, Akın Alakuş'un öldürülmesi ve Tarık Alakuş'a yapılan saldırının azmettiricisi olarak çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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