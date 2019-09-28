28 Eylül 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
28.09.2019

İki kardeşi kurşunlayan zanlıdan şok sözler: Herkes kendine dikkat edecek | Video

İstanbul Kağıthane iki kardeşe kurşun yağdırarak birinin ölümüne sebep olan zanlı yakalandı. Cinayete ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şahsın adliyeye giderken, “Herkes kendine dikkat edecek, o eğlence mekanına bir gece ben de gideceğim. Bakalım adam vermek nasılmış” sözleri şoke etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Adliye girişinde şok sözler!
Adliye girişinde şok sözler!
Öfkeli kiracı mal sahibine kızdı bakın ne yaptı!
Öfkeli kiracı mal sahibine kızdı bakın ne yaptı!
Depremde canını hiçe sayan işçiye ikramiye
Depremde canını hiçe sayan işçiye ikramiye
Oto galeriyi basıp kurşun yağdırdılar
Oto galeriyi basıp kurşun yağdırdılar
Arkasındaki koltuktan yaklaşıp...
Arkasındaki koltuktan yaklaşıp...
Cinsel taciz zanlısı sokak ortasında yakalandı
Cinsel taciz zanlısı sokak ortasında yakalandı
Depreme kahvede yakalandı çayını alıp dışarı kaçtı
Depreme kahvede yakalandı çayını alıp dışarı kaçtı
Müge Anlı canlı yayında müjdeyi verdi! 7 bin kişiye...
Müge Anlı canlı yayında müjdeyi verdi! 7 bin kişiye...
Artvin'in Borçka ilçesinde sel
Artvin'in Borçka ilçesinde sel
Depremden tedirgin olan İstanbullular bugün de parklarda
Depremden tedirgin olan İstanbullular bugün de parklarda
Bir çocuk annesi 19 yaşındaki kadın öldürüldü
Bir çocuk annesi 19 yaşındaki kadın öldürüldü
Ceren Damar davasında cani ifadesini değiştirdi
Ceren Damar davasında cani ifadesini değiştirdi
Daha Fazla Video Göster