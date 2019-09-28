28 Eylül 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de kız öğrencilerin kavgası kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
İZMİR'DE AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER!

'de, bir yaşıtı kızlar tarafından tekme-tokat dövüldü. Fenalaşan genç kıza çevredekiler yardım ederken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bornova ilçesinde, Stadyum metro durağı yakınlarında geçen olayda, 15-16 yaşlarında bir , yanında 4 arkadaşı bulunan bir kız öğrenciyle tartışmaya başladı.

İzmir'de kız öğrencilerin kavgası kamerada | Video İZMİR'DE KIZ ÖĞRENCİLERİN KAVGASI KAMERADA | VİDEO

TEKME-TOKAT DÖVÜLDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kız, diğer 5 öğrenci tarafından tekme ve tokat atılarak dövüldü.

YERE YIĞILDI

Fenalaşarak yere yığılan, karnını tutup, aksayarak yürüyen , yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilip, olay yerinden götürüldü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN