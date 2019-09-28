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Yolcu otobüsünde dehşeti yaşadı! Arkasındaki koltuktan yaklaşıp...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2019
YOLCU OTOBÜSÜNDE DEHŞETİ YAŞADI!

’ın Nazilli ilçesinde polis, sağlık ekipleri ve özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde bulunanlar gerilim ve heyecan dolu bir gece yaşadı. ’dan ’e yolcu taşıyan özel bir firmaya ait otobüse yolcu olarak binen ve psikolojik sorunu olan bir kadın, krizi tutunca ortalığı birbirine kattı.

Edinilen bilgiye göre; önceki gece 'dan kalkıp 'e gitmek üzere yolcularını alarak sefere başlayan yolcu otobüsündeki yolculardan biri Nazilli yakınlarında fenalaşmaya başladı. Kadın yolcunun muavin ve yolculara saldırmaya başlaması üzerine, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.K. isimli kadının sakinleştirilmesi için arandı. Sağa çekip 112 Acil Servis'i bekleyen otobüse gelen sağlık ekipleri B.K. isimli kadını ilk müdahalede bulunup hastaneye kaldırmak istedi.

Krizi tutan tedaviyi kabul etmeyince bu defa polisten yardım istendi. Ancak kadın yolcu otobüsten inmeyi de kabul etmeyince bu defa şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, polis ile anlaşarak rota değiştirip 'nin yolunu tuttu. İçindeki yolcularla birlikte Nazilli Devlet Hastanesi'ne gelen otobüsteki rahatsız kadın, yolcuların ve diğer görevlilerin uzun süren ikna çabalarının ardından otobüsten inmeyi kabul etti.

4 SAAT BOYUNCA REHİN ALDI

Kriz geçirdikten sonra yaklaşık 4 saat boyunca şoför ve yolcuları rehin alan kadının otobüsten inip tedaviyi kabul etmesi ile 07 AK 738 plakalı otobüs yeniden rotasına dönüp yoluna devam edebildi.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan yolculardan Beyhan Oğuz, "Ben hemen önünde oturuyordum. Uyuma numarası yaptım ve arkadan gırtlağıma sarıldı. Çok korktum ve kendisinden uzak duruyorum" dedi.

Yolcu otobüsünde dehşeti yaşadı! Arkasındaki koltuktan yaklaşıp... |Video YOLCU OTOBÜSÜNDE DEHŞETİ YAŞADI! ARKASINDAKİ KOLTUKTAN YAKLAŞIP... |VİDEO

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