Bursa'da feci kaza! Temizlik işçileri yola savruldu, sürücü sıkıştı

Bursa'da sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde dönüş yapan çöp kamyonuna, arkasında seyreden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonunun arkasında bulunan 2 temizlikçi yola savruldu. Otomobil sürücüsü otomobilde sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre, A.M. 16 LP 827 plakalı çöp kamyonuyla, Kükürtlü Caddesinde seyir halindeyken "U" dönüşü yapmak için manevra yaptı. Manevra yapan çöp kamyonunu fark etmeyen 16 U 5645 plakalı otomobil sürücüsü T.U., kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu çöp kamyonunun arkasında bulunan 2 temizlik görevlisi yola savruldu.



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