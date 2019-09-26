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Bursa'da feci kaza! Temizlik işçileri yola savruldu, sürücü sıkıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
CAN PAZARI! İŞÇİLER YOLA SAVRULDU

'da sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde dönüş yapan çöp kamyonuna, arkasında seyreden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonunun arkasında bulunan 2 temizlikçi yola savruldu. Otomobil sürücüsü otomobilde sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre, A.M. 16 LP 827 plakalı çöp kamyonuyla, Kükürtlü Caddesinde seyir halindeyken "U" dönüşü yapmak için manevra yaptı. Manevra yapan çöp kamyonunu fark etmeyen 16 U 5645 plakalı otomobil sürücüsü T.U., kamyona arkadan çarptı. sonucu çöp kamyonunun arkasında bulunan 2 temizlik görevlisi yola savruldu.

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