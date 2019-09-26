26 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Hastane asansöründe yankesiciliğe tutuklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
YAŞ 70! YAPTIĞIYLA ŞOKE ETTİ

'da, hastane asansöründe, hasta yakınının cebindeki 2 bin lirayı 'yankesicilik' yöntemiyle çalan 70 yaşındaki A., yakalandı. Murat A., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'ndeki hastaneye hasta yakını gibi gelen A., asansöre bindi. Murat A., ardından da hasta yakını Mustafa K.'nin cebindeki 2 bin TL'yi 'yankesicilik' yöntemiyle çalıp, kaçtı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN