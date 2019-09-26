Hastane asansöründe yankesiciliğe tutuklama
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
Adana'da, hastane asansöründe, hasta yakınının cebindeki 2 bin lirayı 'yankesicilik' yöntemiyle çalan 70 yaşındaki Murat A., yakalandı. Murat A., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'ndeki hastaneye hasta yakını gibi gelen Murat A., asansöre bindi. Murat A., ardından da hasta yakını Mustafa K.'nin cebindeki 2 bin TL'yi 'yankesicilik' yöntemiyle çalıp, kaçtı.
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