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Konya'da evlilik hazırlığı yapan genç kızların çeyizini çalan hırsız yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
KONYA'DA EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN GENÇ KIZLARIN ÇEYİZİNİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

'da, 7 apartmanın kat kapılarını kırarak, evlilik hazırlığı yapan genç kızların çeyizlerini çalıp, alabilmek için satan 20 yaşındaki Servet D. (20), gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bulunan 7 apartmanın katındaki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

UYUŞTURUCU MADDE İÇİN...

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, olayları 9 suç kaydı bulunan ve madde kullanmak suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Servet D.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI - VİDEO

ÇALINTI MALZEMELERE EL KOYDU

Polis, Servet D.'yi Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi'nde gezerken yakalayarak gözaltına aldı. Servet D.'nin bağımlısı olduğunu ve çaldığı malzemeleri spotçulara satarak uyuşturucu aldığını söylediği öğrenildi. Servet D.'nin ifadesini üzerine polis, 3 farklı spotçuya giderek çalıntı malzemelere el koydu. Servet D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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