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26.09.2019
Bursa'da feci kaza! Temizlik işçileri yola savruldu, sürücü sıkıştı
Bursa'da sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde dönüş yapan çöp kamyonuna, arkasında seyreden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonunun arkasında bulunan 2 temizlikçi yola savruldu. Otomobil sürücüsü otomobilde sıkıştı.
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