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ABD Ticaret Bakanı: Türk iş dünyasıyla ortaklık yapmaya çok istekliyiz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
ABD'DEN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI!

Ticaret Bakanı Wilbur Ross, 'ta, Türk-Amerikan (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Yatırım Konferansı gala yemeğinde yaptığı konuşmada, " çok istekli olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Birleşmiş Milletler () 74. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu 'ta, Türk-Amerikan (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Yatırım Konferansı gala yemeğine katılarak bir konuşma yaptı. , "Çok yetenekli çok istekli olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi.

"İKİ ÜLKENİN KARŞILIKLI HEDEFİ YÜZ MİLYAR DOLAR"

Ross, gala yemeğinde yaptığı açıklamada "Her iki ülke, ABD ve Türkiye ticari ilişkilerimizde olası en büyük engelleri kaldırmalıyız. İki ülkenin karşılıklı hedefi yüz milyar dolar. Büyümekte olan Türkiye, 2018'de (Liquefied Natural Gas) "Sıvılaştırılmış " alımının büyük alıcısıydı 10. Sıradaydı. O yıl Türkiye'ye yapılan 'nin ithalat ihracatı yüz on dört milyon doların üzerindeydi ancak bu; toplam LNG ithalatınızın çok küçük bir kısmı. Türk iş dünyası bizim işimizi kolaylaştırmak için sektörden 250 ila 300 katılımcıyı bir araya getirmesini planladı." diye konuştu.

"ENGELLERİ YIKMAK İÇİN UĞRAŞMALI"

Bakan Wilbur Ross, "Her iki ülke ile güçlü ticaret ve yatırım ilişkileri için tüm yatırım yapmayı planlayan şirketleri, değerlendirmeye devam ediyoruz. Her iki ülke de pazarlarımızda yeni açılımlar oluşturmak ve var olan engelleri yıkmak için uğraşmalı. "ifadelerini kullandı.

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