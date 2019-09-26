ABD Ticaret Bakanı: Türk iş dünyasıyla ortaklık yapmaya çok istekliyiz
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, New York'ta, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğinde yaptığı konuşmada, "Türk iş dünyasıyla ortaklık yapmaya çok istekli olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılarak bir konuşma yaptı. Bakan Wilbur Ross, "Çok yetenekli Türk iş dünyasıyla ortaklık yapmaya çok istekli olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi.
"İKİ ÜLKENİN KARŞILIKLI HEDEFİ YÜZ MİLYAR DOLAR"
Ross, gala yemeğinde yaptığı açıklamada "Her iki ülke, ABD ve Türkiye ticari ilişkilerimizde olası en büyük engelleri kaldırmalıyız. İki ülkenin karşılıklı hedefi yüz milyar dolar. Büyümekte olan Türkiye, 2018'de (Liquefied Natural Gas) "Sıvılaştırılmış Doğal Gaz" alımının büyük alıcısıydı 10. Sıradaydı. O yıl Türkiye'ye yapılan LNG'nin ithalat ihracatı yüz on dört milyon doların üzerindeydi ancak bu; toplam LNG ithalatınızın çok küçük bir kısmı. Türk iş dünyası bizim işimizi kolaylaştırmak için sektörden 250 ila 300 katılımcıyı bir araya getirmesini planladı." diye konuştu.
"ENGELLERİ YIKMAK İÇİN UĞRAŞMALI"
Bakan Wilbur Ross, "Her iki ülke ile güçlü ticaret ve yatırım ilişkileri için tüm yatırım yapmayı planlayan şirketleri, değerlendirmeye devam ediyoruz. Her iki ülke de pazarlarımızda yeni açılımlar oluşturmak ve var olan engelleri yıkmak için uğraşmalı. "ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kafasında boynuzla hastaneye geldi!
- Konya'da evlilik hazırlığı yapan genç kızların çeyizini çalan hırsız yakalandı
- Dünyaca ünlü bilim insanları Türklerin diline düştü!
- 50 kuruş için kan aktı
- Canlı yayında ortaya çıkan iğrenç olayla ilgili flaş gelişme!
- Kırıkkale’de damat dehşeti
- 55 yıldır böylesi görülmedi! Yıktı geçti
- PAEM başvurusu nasıl yapılır? 2 bin komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
- Sır gibi saklanıyordu! 51. bölgede ortaya çıktı...
- BİM’de spor ürünleri satışa çıkıyor! 27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu!
- Veliaht Prens Bin Selman: Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu benim!
- PKK’nın istihbaratçısı terörist Mehmet Bayden öldürüldü! 57 günlük sıkı takip...
- Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam dünyası için kritik hamle! Televizyon kanalı kuruluyor
- Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?
- PAEM başvurusu nasıl yapılır? 2 bin komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
- Emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Arabada sigara içmek yasak mı? Arabada sigara içme cezası ne kadar?
- KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?
- Mucize filmindeki Aziz kimdir? Mucize Aziz kimdir?
- BİM’de spor ürünleri satışa çıkıyor! 27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu!
- Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 57. son bölüm tek parça izle.. (ATV)
- Sayısal Loto 25 Eylül 2019 Çarşamba sonuçları! Sayısal Loto çekiliş sonuçları için tıklayınız…