Sağanak yağış ve taşkın... 55 yıl sonra Muğla'da en yüksek miktarda yağış gerçekleşti

Ege ve Akdeniz'de sağanak etkili oldu. Su baskınlarının yaşandığı Muğla'da yağış miktarının mevsim itibariyle 1965'den bu yana görülen en yüksek değer olduğunu açıklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin katında su baskınları oluştu. İlçede gece başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle Beçin Mahallesi ile Çamlık Sokak'taki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

TAŞKINLAR YAŞANDI

Zor anlar yaşayan vatandaşlar, kendi imkanlarının yanı sıra itfaiyenin yardımıyla zemin ve bodrum katlara dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Hacıapdi Mahallesi'ndeki bir sağlık merkezinin ise istinat duvarı çöktü. Balavca Deresi'nde de taşkına sebep olan şiddetli yağıştan dolayı sokaklarda su birikintisi oluştu.

1965'DEN BU YANA GÖRÜLEN EN YÜKSEK DEĞER

Meteoroloji yetkilileri, yağış miktarının mevsim itibariyle 1965'den bu yana görülen en yüksek değer olduğunu bildirdi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışa rağmen ilçede çok büyük hasar, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

AYDIN'DA ARAÇ ÇIKARILDI

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi. İlçede gece boyunca etkisini sürdüren kuvvetli sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Cumhuriyet ve 19 Mayıs caddeleri ile Atatürk, İnönü, Adnan Menderes bulvarları ve ilçe merkezindeki ana arterlerde rögarların tıkanması sonucu oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu. Yollarda mahsur kalan bazı araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ OLDU

Sağanak nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yollarda önlemlerini artırdı. Sağanak sonrası oluşan taşkın nedeniyle Orman Kampı mevkisinde park halindeki bir otomobil denize sürüklendi. Otomobilin vinç yardımıyla denizden çıkarılması sırasında denize sürüklendiği tespit edilen bir motosiklet de karaya çıkarıldı.

METEOROLOJİ'DEN ANTALYA UYARISI

Antalya'nın doğu ilçelerindeki yağışın yerel olarak "kuvvetli" olacağı, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre Antalya'nın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak "kuvvetli" olması, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.



