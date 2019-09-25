Öğrenciye şiddet uygulayan müdür yardımcısı açığa alındı, dava açıldı

Sosyal medyada dolaşan ve müdür yardımcısının bir öğrenciye şiddet uyguladığı görüntülere dair açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu görüntüler geçen seneye ait olduğu ve müdür yardımcısının görevden alındığı ve hakkında kamu davası açıldığı belirtildi.

Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, görüntülerin geçen yıla ait olduğunu ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulandığını bildirdi.





RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada, bir okul müdürünün öğrencisine şiddet uyguladığına dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

"Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin geçen yıla ait olduğu anlaşılmış ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlem uygulanmıştır.

AÇIĞA ALINDI, DAVA AÇILDI

Okul müdür yardımcısı soruşturma kapsamında açığa alınmıştı. İlgili kişi hakkında olay adli mercilere intikal ettirilmiş olup, kamu davası devam etmektedir."