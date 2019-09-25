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İstanbul’da silahlı dehşet kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
SİLAHLI DEHŞET KAMERADA!

Çekmeköy' de bir kişi iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsa önce tekme tokatlarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen şahsa belinden çıkardığı silahla ateş açan şahıs ardından kayıplara karıştı. Herkesin gözü önünde yaşanan dehşet anları ise kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Taşdelen' de yaşandı. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre bir kafede uzun süre birlikte oturan ikili daha sonra yürümeye başladıklarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi, 1966 doğumlu S.'yi' darp ettikten sonra belindeki silahı çıkartarak Abdul Selam S.'ye doğrulttu.

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