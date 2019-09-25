İzmir'de öğrenciye şiddet gizli kameraya yansıdı |Video

Sosyal medyada dolaşan ve müdür yardımcısının bir öğrenciye şiddet uyguladığı görüntülere dair açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu görüntülerin geçen seneye ait olduğu ve müdür yardımcısının görevden alındığı aynı zamanda hakkında kamu davası açıldığı belirtildi.

Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, görüntülerin geçen yıla ait olduğunu ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulandığını bildirdi.

YAPILAN RESMİ AÇIKLAMADA;

"Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin geçen yıla ait olduğu anlaşılmış ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Okul müdür yardımcısı soruşturma kapsamında açığa alınmıştı. İlgili kişi hakkında olay adli mercilere intikal ettirilmiş olup, kamu davası devam etmektedir.".