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Böbrek nakli bekleyen hasta için zamanla yarış

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
ZAMANLA YARIŞ! 3 SAATİ KALMIŞTI...

Van'da için 3 saat içerisinde 'a gitmesi gereken 53 yaşındaki hasta, 1 saat içerisinde Van Emniyeti bünyesine ait Sikorsky Helikopter ile Erzurum'a gönderildi.

'da kendisi için uygun böbrek bulunan hasta, Van Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopterle sevk edildi.

DESTEK İSTENDİ

Van'da böbrek yetmezliği bulunan Kıymet Etemoğlu (53) isimli hastaya uygun böbreğin Erzurum'dan bulunması üzerine Van Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğünden destek istenildi.

Böbrek nakli bekleyen hasta için zamanla yarış | Vdieo BÖBREK NAKLİ BEKLEYEN HASTA İÇİN ZAMANLA YARIŞ | VDİEO

HAREKETE GEÇİLDİ

3 saat içerisinde ameliyata alınması gereken Etemoğlu için zamanla yarışan Van emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti. Nakil bekleyen hasta, Dursun Odabaş Tıp Merkezinden sağlık ekibiyle birlikte Sikorsky helikoptere alınarak Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesine sevki sağlandı.

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