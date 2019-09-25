Böbrek nakli bekleyen hasta için zamanla yarış

Van'da böbrek nakli için 3 saat içerisinde Erzurum'a gitmesi gereken 53 yaşındaki hasta, 1 saat içerisinde Van Emniyeti Havacılık Şube Müdürlüğü bünyesine ait Sikorsky Helikopter ile Erzurum'a gönderildi.

Erzurum'da kendisi için uygun böbrek bulunan hasta, Van Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopterle sevk edildi.

DESTEK İSTENDİ

Van'da böbrek yetmezliği bulunan Kıymet Etemoğlu (53) isimli hastaya uygun böbreğin Erzurum'dan bulunması üzerine Van Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğünden destek istenildi.

HAREKETE GEÇİLDİ

3 saat içerisinde ameliyata alınması gereken Etemoğlu için zamanla yarışan Van emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü hemen harekete geçti. Nakil bekleyen hasta, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinden sağlık ekibiyle birlikte Sikorsky helikoptere alınarak Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesine sevki sağlandı.