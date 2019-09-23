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İstanbul'da E-5 karayolunda intihar girişimi! Köprüden atladı, araç çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
İNTİHAR GİRİŞİMİ! KÖPRÜDEN ATLADI VE...

, Şirinevler karayolu mevkisinde üst geçitten atlayan kişiye yoldan geçmekte olan araç çarptı. girişiminde bulunan şahıs yaralanırken trafik Mecidiyeköy istikametinde bir süre durma noktasına geldi.

Olay, sabah 07.00 sıralarında karayolu Şirinevler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre metrobüs köprüsünün korkuluklarına çıkan bir şahıs kendisini metrelerce yüksekten E-5 karayoluna bıraktı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir araç eden vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen şahsın yardımına o sırada yoldan geçen bir vatandaş koştu.

İstanbul'da E-5 karayolunda intihar girişimi! Köprüden atladı, araç çarptı | Video İSTANBUL'DA E-5 KARAYOLUNDA İNTİHAR GİRİŞİMİ! KÖPRÜDEN ATLADI, ARAÇ ÇARPTI | VİDEO

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dakikalarca yerde yatan şahsın başında bekleyen vatandaş, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine şahsın durumuyla ilgili bilgi verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği keserken sağlık ekipleri de yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan yaralıyı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

TRAFİK OLUŞTU

Olay nedeniyle trafiğe kapanan trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Şahsın hastaneye kaldırılması ile yol trafiğe açıldı.

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