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Zeytinburnu D-100'de makas atan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
DEHŞET! ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Karayolu mevkiinde makas atarak ilerleyen , bariyere daha sonra bir lüks cipe çarptı. sırasında otomobilin parçaları seyir halindeki metrobüsün ön camına isabet etti. makas atan otomobilin içinde bulunan bir kadın yaralandı. Aracın sürücüsü 1.51 promil alkollü çıktı.

sabah 06.45 sıralarında Karayolu mevkii istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yönetimindeki 34 DS 0979 plakalı makas atarak ilerledi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bariyere çarptı.

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