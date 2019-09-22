Evliliği iptal olan avukat salona ödediği paranın tamamını mahkeme yoluyla geri aldı
Bursa’da ikamet eden 26 yaşındaki avukat Emircan Derdiman, düğün için bir salon ile anlaştı ve 7 bin lira ücret ödedi. Düğüne 7 ay kala nişanlısından ayrıldı ve düğün iptal oldu. Bunun üzerine Emircan Derdiman, salondan parasını istedi ancak alamadı. Avukat olan Derdiman, mahkeme yoluyla parasının tamamını geri aldı.
Bursa'da ikamet eden 26 yaşındaki avukat Emircan Derdiman, geçen yıl eylül ayında bir düğün salonu ile 7 bin lira karşılığında anlaştı. Ağustos ayında evlenecek olan Derdiman ile nişanlısı düğüne 7 ay kala ayrıldı. Bunun üzerine Derdiman, düğün salonundan paranın iadesini istedi. Düğün salonunun paranın 3'te 1'ini vermemesi üzerine, Derdiman hukuk mücadelesi başlattı. İhtarnâmeye cevap alınmaması üzerine hakem heyetine başvuran Derdiman haklı bulundu. Düğün salonunun itirazı üzerine Bursa 4. Ticaret Mahkamesi'nde görülen davada da Derdiman haklı bulundu. Böylelikle düğün salonu avukata paranın tamamını geri ödedi.
"ÖDEMİŞ OLDUĞUMUZ PARANIN TAMAMINI GERİ ALDIK"
Geçen yıl eylül ayında düğün salonu ile anlaştığını ifade eden Derdiman, "Düğün salonu ile sözleşme yapmıştık. Daha sonra bir sebepten dolayı düğün iptal oldu. Düğün salonu ile birkaç defa görüştük. Kendileri bize olumlu bir dönüş yapmadı. Yatırdığımız paranın bir kısmının kesileceğini, geri ödenmeyeceğini söylediler. Bununla ilgili gerekli hukukî prosedürü işlettik. İlk önce ihtarnâme gönderdik. Daha sonra, cevap alamayınca hakem heyetine başvurduk. Hakem heyeti, tüketicinin ödediği paranın iadesine karar verdi. Ardından düğün salonu bu kararın ardından itiraz yoluna gitti ve Bursa Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak, kararın hukuksuz olduğunu iddia ettiler. Bursa 4. Tüketici Mahkemesi, paranın iade edilmesi gerektiğine karar verdi. Ödemiş olduğumuz paranın tamamını geri aldık" dedi.
"HAKSIZ ŞART GENEL BİR HÜKÜM"
Salon ile 7 bin TL karşılığında anlaştığını anlatan Derdiman, "7 ay gibi süre vardı düğüne. Bizim sözleşmemizde madde 3'te birinin iade edilmeyeceği şeklindeydi. Biz kendilerine 6502 sayılı Tüketici Kanununun 5. maddesinde yazılı olan haksız şart kapsamında olacağını ve bu maddenin geçerli olmayacağını izah ederek talepte bulunduk. Böylelikle kararı olumlu şekilde almış olduk. Meslek gereği buna benzer davalar oldu. Bunlardan kazandıklarımız oldu. Haksız şart genel bir hüküm. Aynı zamanda tüketiciyi de kapsıyor. Bu sebeple üzerinde müzakere edilmeden tek taraflı maddelerin geçersizliği söz konusu oluyor" diye konuştu.
"BÖYLE DURUMLARDA YANLIŞ BİLGİLER SÖZ KONUSU"
Böyle durumlarla karşılaşan vatandaşlara seslenen Derdiman, "Böyle durumlara yanlış bilgiler söz konusu. Sözleşmede yazılıysa alamam şeklinde düşünce yanlış. Her somut olayda bu durum değişebilir. Dosyada şartları oluşmuşsa haksız şart niteliğinde olabilir. Bu madde iptal olabilir. Sözleşmede yazması çok büyük anlam ifade etmeyebilir. Tüketicilere tavsiyem, bu tarz durumlarda bir avukata danışmaları" şeklinde konuştu.
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