Bahis çetesinin aylık geliri dudak uçuklattı! Polis parayı saya saya bitiremedi
Adana merkezli 3 ilde yapılan ve 40 zanlının gözaltına alındığı yasa dışı bahis şebekesinin liderinin aylık gelirinin 8 milyon lira olduğu ileri sürüldü. Polisin bir evden ele geçirdiği 500 bin lirayı saya saya bitiremediği görüntüleri de ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli kurulan yasa dışı bahis şebekesi olduğunu belirledi. Polis, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip başlattı.
Yapılan takipte şebeke liderinin Kıbrıs'ta yaşayan Akın Ö. olduğu tespit edildi. Akın Ö. liderliğindeki suç şebekesinin 7 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden Türkiye genelinde bahis oynattığı toplanan paranın 10 paravan şirket üzerinden Kıbrıs'a ve Ukrayna'ya aktarıldığını belirlendi.
GELİN ADAYI GÖZALTINA ALINDI
Şebek lideri Akın Ö. kız kardeşi Gizem Ö.'nün Cumartesi günkü düğününe katılmak için Kıbrıs'tan Adana'ya geldiğini öğrenen polis harekete geçti. Gerekli delilleri toplayan ekipler, Adana merkezli Mersin ve Konya'da eş zamanlı 20 Eylül günü operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda lider Akın Ö., ile birlikte 1'i kız 2 kardeşi de gözaltına alındı.
Operasyondan bir gün sonra düğünü olan Gizem Ö.'nün yasa dışı bahis şebekesinin muhasebesine batığı ileri sürülürken Cemal Ö.'nünse şebekenin Adana sorumlusu olduğu iddia edildi.
POLİS SAYA SAYA BİTİREMEDİ
Gözaltına alınan 40 kişi arasında şebekenin ATM'den paralarını çekmekten sorumlu olan yöneticisi Ali G.'nin evinden yapılan aramada yasa dışı bahisten elde edildiği ileri sürülen 500 bin lira nakit Türk parası, 105 kişiye ait banka kartı, 100'ün üzerinde sim kart ve çift hatlı 7 telefon ele geçirildi. Polis evin her tarafından çıkan paraları saya saya bitiremedi. Bu anlar da basın mensupları tarafından görüntülendi.
ÇETENİN BAŞINDAKİ ADAMIN AYLIK GELİRİ 8 MİLYON LİRA
Operasyon kapsamında şebekenin lideri Akın Ö.'nün el konulan bilgisayarını incelemeye alan polis, yaptığı incelemede şebekenin 1 yıllık muhasebe dökümünü ele geçirdi.
Örgüt liderinin bilgisayarındaki materyallerde aylık 8 milyon liranın Adana'dan Kıbrıs'a gönderildiği bu paranın yurt dışı bahis sitelerine aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca liderin hesaplarını kullandıran kişilere bin 500 ile 3 bin lira arasında aylık maaşa bağladığı öğrenildi. Suç şebekesinin yasa dışı bahisten yatan parayı hesaplardan hemen çekmek için her ay ortalama 74 bin lira limit aşımı komisyonu ödedikleri de öne sürüldü. Devleti yıllık 95 milyon lira zarara sokan şebeke mensupları pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Türkiye'de öyle bir il var ki 4 bölgede de bulunuyor
- Aman dikkat! Kar geliyor...
- 14 yaşındaki kız, trafik canavarı kurbanı oldu
- Feci kaza! Biçerdöver ve 3 otomobil...
- Dakikalar içerisinde kül oldu
- Aldığı sahte ehliyet, cinayet zanlısına ait çıktı
- Nasıl kaçtığını anlattı: Şantaj, kadın ticareti, kölelik...
- Adana Kozan'da orman yangını
- Geceyi aydınlatan alevler ağlattı
- Vahşi doğada devlerin kapışması görenleri şoke etti!
- KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar olacak, artacak mı?
- Neslican Tay hastalığı "Mezenkimal Tümör" nedir? Neslican Tay ne kanseri?
- İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki
- Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını
- Hercai 14. yeni bölüm fragmanı! Miran ve Reyyan’ın aşkına büyük engel…
- Göztepe, Konyaspor'u 1-0 yendi
- OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Kültür Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman?
- İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR’dan işsiz annelere aylık 2400 TL’ye yakın harçlık!
- Hercai 13. bölüm izle! Hercai 13. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Neslican Tay son durum nedir? Neslican Tay sağlık durumu! Neslican Tay kimdir, kaç yaşında?
- Hercai bu akşam var mı? 20 Eylül ATV yayın akışı Hercai yeni sezon başlıyor mu?