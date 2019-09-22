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Kaçırdığı sevgilisinin yakınları tarafından bıçaklanıp öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2019
AŞKI GENÇ ADAMIN SONU OLDU!

'te Suriye uyruklu (22), kaçırdığı kız arkadaşı 'in yakınlarıyla aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak, öldürüldü.

Olay, dün gece, Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli , iddiaya göre, vatandaşı olan kız arkadaşı 'i 20 gün önce kaçırdı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Abdulhamit ailesi, anlaşmak istediklerini söyleyerek, Muhammed Hıdeyro'yu konuşmak için eve çağırdı. Davet üzerine eve giden Hıdeyro ile aile bireyleri, bir süre görüştükten sonra tartışmaya başladı. Evden dışarı çıkan taraflar arasındaki tartışma, boş arazide, kısa sürede kavgaya dönüştü.

MORGA KALDIRILDI

Hıdeyro, kavga sırasında bıçaklanarak, kanlar içinde yere yığıldı. Abdulhamit ailesi ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hıdeyro'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhammed Hıdeyro'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Polis ekipleri, Muhammed Hıdeyro'yu bıçaklayan ve kavgaya karışan aile bireylerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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