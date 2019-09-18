Kendilerine ceza kesen polis ile fotoğraf çektirdiler
Aksaray'da yaya geçidini kullanmayan 3 üniversiteli, kendilerine 108'er liralık para cezası kesen trafik polisiyle makbuzları göstererek, fotoğraf çektirdi. Ceza kesilen kızların hatıra fotoğrafı çekilmesi polisi bile şaşırttı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde, yaya geçidini kullanmayanlara yönelik denetim yaptı.
Denetimde, yaya geçidini kullanmayarak, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 3 üniversite öğrencisine, 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince ceza uygulandı.
FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Üniversitelilere, 108'er lira olmak üzere toplam 324 liralık para cezası kesildi. Öğrenciler, daha sonra kendilerine ceza uygulayan polisle ellerindeki makbuzları göstererek, fotoğraf çektirdi.
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