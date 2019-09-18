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Elazığ'da doktoru öldüren tıp öğrencisi ve doktor sevgilisine müebbet!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
TÜRKİYE'Yİ SARSAN CİNAYETTE KARAR

'da öldürülen . Dr. cinayeti ile ilgili tutuklu yargılanan tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi A. ile sevgilisi pratisyen doktor B.'ye cezası verildi.

Olay, 8 Aralık 2018 tarihinde merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki evde meydana gelmişti. Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi A. (23), sevgilisi pratisyen doktor B. ile birlikte eve davet ettikleri . Dr. 'i bıçaklayarak öldürmüştü. Şüpheli ile doktor sevgilisi yakalanarak gözaltına alınmış, ardından da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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