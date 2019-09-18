Elazığ'da doktoru öldüren tıp öğrencisi ve doktor sevgilisine müebbet!
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
Elazığ'da öldürülen Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin cinayeti ile ilgili tutuklu yargılanan tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A. ile sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül B.'ye müebbet hapis cezası verildi.
Olay, 8 Aralık 2018 tarihinde merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki evde meydana gelmişti. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A. (23), sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül B. ile birlikte eve davet ettikleri Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'i bıçaklayarak öldürmüştü. Şüpheli ile doktor sevgilisi yakalanarak gözaltına alınmış, ardından da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
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