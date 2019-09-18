Defkhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Defkhan Susamam şarkısından neden çekildi?
Rapçi Defkhan Müzisyen Şanışer’in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği Susamam şarkısından ayrıldığını açıkladı. Susamam parçasında ‘gurbet’ temalı bölümü seslendiren Defkhan, şarkı hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine Twitter hesabından paylaşım yaparak “Projeden ayrılıyorum” dedi. Defkha, şarkının siyasi şov amacıyla kullanılmasından rahatsızlık duyduğunu da sözlerine ekledi. Peki, Defkhan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...
DEFKHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1982 yılında Hollanda' da doğmuştur. Defkhan 14 günlükken Almanya' ya gelmiş daha sonra Türkiye' ye geçiş yapmıştır.
İlkokulu Türkiye' de okuduktan sonra tekrar Almanya' ya dönmüştür.
1998 yılında Breakdans' a merakıyla birlikte rap müzik hayatına da adım atmıştır. Bu dönemler de arkadaş gruplarıyla birlikte birçok organizasyona katılan ünlü rapçi kendini oldukça geliştirmiştir.
DEFKHAN SUSAMAM ŞARKISINDAN NEDEN ÇEKİLDİ?
Defkhan şarkının siyasi şova dönüştüğü gerekçesiyle geri çekildiğini söyledi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Selam dostlar. Susamam adlı parçanın kazandığı siyasi ivme sebebi ile parçadan ve projeden ayrıldığımı belirtmek istiyorum. Açıklamayı bu denli geç yapmamın sebebi, olayı şahsi şova çevirmek istemediğim ve size karşı beslediğim derin saygı ve sevgimdendir"
Twitter'dan gelen yorumların ardından bir paylaşım daha yapan Defkhan şu ifadeleri paylaştı:
"Twitter'ın linci meşhur dediler onu da yemek nasip oldu. Çalıştığım için yeni yeni görüyorum olayı. Freni patlamış AS 900 kamyonu gibi gelmişsiniz arkadaşlar. Mevzuyu anlamadan hem de. Ben parçada bulunan arkadaşlarımı seviyorum sadece siyaseti sevmiyorum ve bunu da ilk defa söylemiyorum. Neden sevmediğimi de görüyorsunuz. Birbirinize hakaret etmeyin kırmayın, ben sizi topyekûn seviyorum"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kütahya'da tırtıl istilası
- Gürültü şikayetinde 108 kaçak göçmen çıktı
- Eski eşini, çocuğunun gözü önünde...
- Nevşehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
- Ağacın altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi
- Adana'daki sahte içki imalathanesine baskın
- Yerde bulduğu altınları eşine hediye etti
- Kendi inşa etti görenleri şaşırttı...
- Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı
- BİM aktüel ürünler 20 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta teknolojik ürünlerle dolu!
- Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı! Tahir ve Ferhat, Hazan’ı kurtarabildi mi?
- BİM aktüel ürünler 20 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta teknolojik ürünlerle dolu!
- Club Brugge Galatasaray maç özeti | Brugge Galatasaray özet ve önemli anları!
- FED faiz kararı ne oldu? 18 Eylül FED faiz kararına göre dolar ne olur?
- Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 56. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Club Brugge Galatasaray maçı radyodan dinle! Club Brugge Galatasaray maçı canlı radyo yayını var mı?
- C. Brugge Galatasaray şifresiz veren kanallar - Brugge Galatasaray maçını veren yabancı kanallar listesi!
- C.Brugge Galatasaray maçı canlı anlatım izle! - 2019 Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı izleme yolları!
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
- Şampiyonlar Ligi özet ve golleri! - 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi maç özetleri
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…