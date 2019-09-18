Defkhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Defkhan Susamam şarkısından neden çekildi?

Rapçi Defkhan Müzisyen Şanışer’in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği Susamam şarkısından ayrıldığını açıkladı. Susamam parçasında ‘gurbet’ temalı bölümü seslendiren Defkhan, şarkı hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine Twitter hesabından paylaşım yaparak “Projeden ayrılıyorum” dedi. Defkha, şarkının siyasi şov amacıyla kullanılmasından rahatsızlık duyduğunu da sözlerine ekledi. Peki, Defkhan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

DEFKHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1982 yılında Hollanda' da doğmuştur. Defkhan 14 günlükken Almanya' ya gelmiş daha sonra Türkiye' ye geçiş yapmıştır.



İlkokulu Türkiye' de okuduktan sonra tekrar Almanya' ya dönmüştür.



1998 yılında Breakdans' a merakıyla birlikte rap müzik hayatına da adım atmıştır. Bu dönemler de arkadaş gruplarıyla birlikte birçok organizasyona katılan ünlü rapçi kendini oldukça geliştirmiştir.

DEFKHAN SUSAMAM ŞARKISINDAN NEDEN ÇEKİLDİ?

Defkhan şarkının siyasi şova dönüştüğü gerekçesiyle geri çekildiğini söyledi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Selam dostlar. Susamam adlı parçanın kazandığı siyasi ivme sebebi ile parçadan ve projeden ayrıldığımı belirtmek istiyorum. Açıklamayı bu denli geç yapmamın sebebi, olayı şahsi şova çevirmek istemediğim ve size karşı beslediğim derin saygı ve sevgimdendir"

Twitter'dan gelen yorumların ardından bir paylaşım daha yapan Defkhan şu ifadeleri paylaştı:

"Twitter'ın linci meşhur dediler onu da yemek nasip oldu. Çalıştığım için yeni yeni görüyorum olayı. Freni patlamış AS 900 kamyonu gibi gelmişsiniz arkadaşlar. Mevzuyu anlamadan hem de. Ben parçada bulunan arkadaşlarımı seviyorum sadece siyaseti sevmiyorum ve bunu da ilk defa söylemiyorum. Neden sevmediğimi de görüyorsunuz. Birbirinize hakaret etmeyin kırmayın, ben sizi topyekûn seviyorum"

