19 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

8 uyruktan 44 düzensiz göçmen Muğla'da yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2019
44 DÜZENSİZ GÖÇMEN MUĞLA'DA YAKALANDI

'nın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan , Togo, , Haiti, Gana, Mali, ve uyruklu 44 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak ve Akyarlar açıklarında seyir halindeki 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

8 UYRUKTAN 44 KİŞİ

Durdurulan lastik botlarla, yasa dışı yollardan 'a geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu , Togo, , Haiti, Gana, Mali, ve uyruklu 44 kişinin olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Turgutreis İskelesi'ne götürüldü. Ekipler, yasa dışı geçişe aracılık ettiği gerekçesiyle Türk organizatörü de gözaltına aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN