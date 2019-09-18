Ankara'da dehşet! Eski eşini, çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı

Ankara’da Fadime T.’yi (54), 6 yıl önce boşandığı eski eşi Rıza Işık (67), tarafından çocuğunun gözü önünde bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesiyle yaralanan Fadime T. hastaneye kaldırılırken, Işık ise gözaltına alındı. Bıçak darbesiyle kendisine de zarar veren Işık, çevrede toplanan öfkelin kalabalığın saldırısına uğradı.

Olay, Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'ndeki Ahmed Arif Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Rıza Işık 6, yıl önce boşandığı Fadime T. ve beraberinde ismi öğrenilemeyen çocuğu ile parkta karşılaştı. Eski eşinin yanına giden Işık, Fadime T. ile tartışmaya başladı.