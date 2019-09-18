Kütahya ormanlarında tırtıl istilası

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki tırtıl istilası vatandaşları tedirgin etti. Ağaçlarda yaprak kalmadığını ifade eden Tüfekçikonak mahallesi önceki muhtarı Hüseyin Ordu yaptığı açıklamada, "Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprakları yedikleri sesler çok net duyuluyor" dedi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl-Domaniç kara yolu İkisular mevkindeki ormanlık alanı bir tırtıl türü istila etti. Yaklaşık 20 hektarlık orman alanında ağaç yaprağı kalmadı.

Kayın ağaçları ile kaplı İkisular mevkinde yoğun bir şekilde görülen tırtıllar, kısa sürede ağaçlardaki ve bazı bitki türlerindeki yaprakları yok etti. Ormanlık alanın büyük bir bölümünde yeşil rengini bozkıra bıraktı.

Tüfekçikonak mahallesi önceki muhtarı Hüseyin Ordu, çok kısa bir sürede tırtılların, ormanın büyük bir bölümüne zarar verdiğini ifade etti.

"ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ"

Ordu, "Bu böcekler burayı 3 günde bu hale getirdi. Korktuk. Acaba ne oluyor diye endişelendik. Bu milyonlarca böcek nereden geldi. Helikopterler ile mi atıldı, yoksa doğal mı? Araştırılmasını istiyoruz. İşletme Müdürlüğümüzü durumdan haberdar ettim. Burası araştırılsın gerekirse vatandaşlar olarak yardıma da hazırız. 20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprakları yedikleri sesler çok net duyuluyor" dedi.