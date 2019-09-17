Yaya geçidinde araba çarpan küçük kız, taburcu oldu
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinde annesinin elini bırakıp yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Yazbahar Zorlu otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kız, bir günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi. Ali K. idaresindeki 16 KKJ 16 plakalı otomobil, annesinin elini bırakarak aniden yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Yazbahar Zorlu'ya çarptı.
TABURCU EDİLDİ
Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük kız çocuğu yaralandı. Devlet hastanesine kaldırılan kız çocuğu, bir gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
SERBEST KALDI
Gözaltına alınan sürücü ise ifadesinin ardından serbest kaldı.
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