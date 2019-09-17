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Yaya geçidinde araba çarpan küçük kız, taburcu oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2019
ARABA ÇARPAN KÜÇÜK KIZIN SAĞLIK DURUMUNDA GELİŞME

'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinde annesinin elini bırakıp yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kız, bir günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Alanyurt yolunda meydana geldi. Ali K. idaresindeki 16 KKJ 16 plakalı otomobil, annesinin elini bırakarak aniden yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki 'ya çarptı.

TABURCU EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük kız çocuğu yaralandı. Devlet hastanesine kaldırılan kız çocuğu, bir gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SERBEST KALDI

Gözaltına alınan sürücü ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Annesinin elini bırakan küçük kıza yaya geçidinde araba çarptı ANNESİNİN ELİNİ BIRAKAN KÜÇÜK KIZA YAYA GEÇİDİNDE ARABA ÇARPTI

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