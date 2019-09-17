Genç kızın mucizevi kurtuluşu! Sinir ve damarları zarar görmedi...
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki B.Ö.'nün boynuna 30 santim uzunluğunda tahta parçası saplandı. Genç kızın boynundan giren ve koltuk altından görülen tahta parçasının çıkarılması için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç kız B.Ö., acil ameliyata alındı. Yaklaşık yarım saat süren ameliyat sonrası çıkarılan tahta parçasının sinir ve damarlara zarar vermemesi neticesinde genç kız, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
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