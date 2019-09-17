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Genç kızın mucizevi kurtuluşu! Sinir ve damarları zarar görmedi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
GENÇ KIZIN MUCİZEVİ KURTULUŞU!

'ta meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki B.Ö.'nün boynuna 30 santim uzunluğunda tahta parçası saplandı. Genç kızın boynundan giren ve koltuk altından görülen tahta parçasının çıkarılması için Kahramanmaraş Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç kız B.Ö., acil ameliyata alındı. Yaklaşık yarım saat süren ameliyat sonrası çıkarılan tahta parçasının sinir ve damarlara zarar vermemesi neticesinde genç kız, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

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