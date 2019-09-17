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Hakkari'de terör operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU

Güvenlik güçlerinin yurt içinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İl Jandarma komutanlığınca gerçekleştirlen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından, 'de İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İKİ SİLAHLI TERÖRİST...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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