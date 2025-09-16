Haberler Tıkla Haberleri Yürek dağlayan feryat! Servisin çarptığı anne ve evladını ölüm ayırdı: Oğlum nerede

Servis minibüsü sokakta anne ve oğluna çarptı. Kazada evladını kaybeden yaralı annenin "Oğlum nerede" feryatları duyanların görenlerin yüreğini sızlattı. Kazada çocuk hayatını kaybederken yaralı anne ise hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 16.09.2025 22:10 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 22:13
Esenyurt'ta bir servis minibüsü, sokak içerisinde anne evladına çarparak altına aldı. Kazada çocuk hayatını kaybederken annenin feryatları ise yürek dağladı.

Edinilen bilgilere göre olay Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak'ta yaşandı. Servis minibüsü, sokak içerisinde yürüyen anne oğula çarparak altına aldı. Feci olayda küçük çocuk hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde yaralı yatan annenin "oğlum nerede" feryadı yürekleri dağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

