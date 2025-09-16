Otomobiller birbirine girdi! Yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Huzur mahallesi girişi 70. Sokakta meydana geldi. Hüseyin Ö.(26) yönetimindeki 16 AEY 002 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammed H.(28) idaresindeki 16 MB 5742 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile 16 MB 5742 Plakalı otomobildeki yolcu Vehbi B.(30) ile diğer araçtaki yolcu Burcu S.(27) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.