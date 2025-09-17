Milli Sporcu Yerleştirme sonuç ekranı 2025 | Milli Sporcu YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS Milli Sporcular Yükseköğretim Programlarına yerleştirme sonuçlarını duyurdu. 9-15 Eylül 2025 tarihleri arasında alınan tercihler, YKS Kılavuzu'nun 7.5 maddesi kapsamında değerlendirildi.
SONUÇLAR 17 EYLÜL'DE ERİŞİME AÇILIYOR
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, spor dallarında üstün başarı gösteren adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sonuçlarına 17 Eylül 2025 günü saat 14.00'ten itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
KAYITLAR 22-26 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA
Yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini üniversiteler aracılığıyla gerçekleştirecek. ÖSYM, üniversitelerin belirlediği takvime göre kayıtların 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.