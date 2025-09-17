Milli Sporcu Yerleştirme sonuç ekranı 2025 | Milli Sporcu YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

A Haber Foto Arşiv

SPORCULARA ÖZEL KONTENJAN

YKS Kılavuzu'nda yer alan 7.5'inci madde, spor alanında yetenekli ve başarıları belgelenmiş adaylara özel kontenjan tanıyor. Bu kapsamda yapılan yerleştirmeler, genç sporcuların eğitim ve kariyer planlamasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.