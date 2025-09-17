Haberler Tıkla Haberleri Milli Sporcu Yerleştirme sonuç ekranı 2025 | Milli Sporcu YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS kapsamında milli sporcuların yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Spor alanlarında üstün başarı gösteren adaylar, hangi üniversite programlarına kabul edildiğini artık öğrenebilecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2025 14:10
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS Milli Sporcular Yükseköğretim Programlarına yerleştirme sonuçlarını duyurdu. 9-15 Eylül 2025 tarihleri arasında alınan tercihler, YKS Kılavuzu'nun 7.5 maddesi kapsamında değerlendirildi.

SONUÇLAR 17 EYLÜL'DE ERİŞİME AÇILIYOR

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, spor dallarında üstün başarı gösteren adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sonuçlarına 17 Eylül 2025 günü saat 14.00'ten itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

KAYITLAR 22-26 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA

Yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini üniversiteler aracılığıyla gerçekleştirecek. ÖSYM, üniversitelerin belirlediği takvime göre kayıtların 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

SPORCULARA ÖZEL KONTENJAN

YKS Kılavuzu'nda yer alan 7.5'inci madde, spor alanında yetenekli ve başarıları belgelenmiş adaylara özel kontenjan tanıyor. Bu kapsamda yapılan yerleştirmeler, genç sporcuların eğitim ve kariyer planlamasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

