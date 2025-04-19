Haberler Tıkla Haberleri Yumurta satışı skandalı WhatsApp yazışmalarında! Kirli pazarlık ifşa oldu

Yumurta satışı skandalı WhatsApp yazışmalarında! Kirli pazarlık ifşa oldu

İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğinde yasa dışı yumurta artırımı yapıp ABD'deki bir tüp bebek merkezinde satıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Şebekenin genç kadınlarla yazışmaları ortaya çıktı. Şebeke üyesinin mağdur kadınlara, "Ücreti, çıkardığın sağlıklı yumurta sayısı belirler. Tiflis'te bir hasta için seçilmişsen Tiflis'e gidersin. Amerikalı bir şirket. Çok detaylı bilgi veremiyoruz.” dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.04.2025 08:05 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 08:48
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Yumurta satışı skandalı WhatsApp yazışmalarında! Kirli pazarlık ifşa oldu

İstanbul Ataşehir'de özel bir kadın doğum kliniğinde usulsüz yumurta artırımı yapıp yurt dışındaki tüp bebek merkezlerinde satışının yapıldığı iddialar üzerine yeni bir gelişme daha yaşandı.

Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret (A HABER ARŞİV)Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret (A HABER ARŞİV)

"YAPMAM GEREKENİ YAPTIM"

İddiaya konu skandalı CİMER'e ihbar eden kadın konuştu. Olayın yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleştiğini ifade eden kadın, asıl mağdurun kardeşi olduğunu belirterek "Konuyla ilgili CİMER aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na şikayet ederek yapmam gerekeni yaptım. Tam olarak şikayetimde yazdığım gibi her şey. İnşallah hastane de kapatılmıştır." diye konuştu.

Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret (A HABER ARŞİV)Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret (A HABER ARŞİV)

"YASAL DİYEREK AKLINA GİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR"

Kardeşine teklifin WhatsApp üzerinden yapıldığını ve ona engel olduğunu söyleyen ihbarcı kadın "Kardeşim öğrenciydi. Paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde aklına girmeye çalışmışlar, kandırmışlar. 'Yasal zaten" falan diyerek. Ben öğrenince engel oldum." dedi.

Kadın doğum merkezinde korkunç ticarette yazışmalar ortaya çıktı (A HABER ARŞİV)Kadın doğum merkezinde korkunç ticarette yazışmalar ortaya çıktı (A HABER ARŞİV)

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Usulsüz organizasyon yapan kişilerin genç kadınlara yazdığı korkunç detaylara da SABAH ulaştı.

Yazışmalarda şüpheli kişinin, "Ücreti her zaman çıkardığın, sağlıklı yumurta sayısı belirler. Hasta neredeyse sizler oraya gidiyorsunuz. Tiflis'te bir hasta için seçilmişsen Tiflis'e gidersin. Kıbrıs'tan olursa Kıbrıs'a, Tiran'dan olursa Tiran'a gidersin." dediği görüldü.

Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret (A HABER ARŞİV)Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret (A HABER ARŞİV)

"İLAÇLAR 30 BİN, TESTLER 1000 EURO"

Genç kadının bu işlemleri hangi şirketin gerçekleştirdiğini sorması üzerine şüpheli kişinin, "Amerikalı bir şirket. Çok detaylı bilgi veremiyoruz ne yazık ki. Seni kim yönlendirmişti? Net olman lazım canım. Kullanılan ilaçlar 30 bin TL, yapılan testler 1000 euro. Ciddi bir zarar olur. Hatta şimdi vazgeçti diyeceğim, belki de bir daha istemeyecekler. Yine aynı durum söz konusu olabilir, bunu göze almak istemezler." yazdığı anlar şoke etti.

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