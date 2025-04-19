Yumurta satışı skandalı WhatsApp yazışmalarında! Kirli pazarlık ifşa oldu

Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret (A HABER ARŞİV)

"İLAÇLAR 30 BİN, TESTLER 1000 EURO"

Genç kadının bu işlemleri hangi şirketin gerçekleştirdiğini sorması üzerine şüpheli kişinin, "Amerikalı bir şirket. Çok detaylı bilgi veremiyoruz ne yazık ki. Seni kim yönlendirmişti? Net olman lazım canım. Kullanılan ilaçlar 30 bin TL, yapılan testler 1000 euro. Ciddi bir zarar olur. Hatta şimdi vazgeçti diyeceğim, belki de bir daha istemeyecekler. Yine aynı durum söz konusu olabilir, bunu göze almak istemezler." yazdığı anlar şoke etti.