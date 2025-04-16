Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret! Usulsüz yumurta satışında doktor ifadeleri ortaya çıktı!

Bir diğer doktor Ş.A ise, "Şikayete konu kişiler ve olaylarla ilgili herhangi ilgim ve bilgim yoktur. Uzmanlık alanımla ilgili yasaların bana verdiği haklar ve sınırlar çerçevesinde hastalarıma adet düzensizliği, kanama gibi şikayetlere ilaç reçete ediyorum. Kadın kısırlık tedavisinde kullanılan ilacı daha önce hiç reçete etmedim. Kısırlık tanısı koyduğum kadın hastalarımın muayene kaydını paylaşıyorum" dedi.

'Faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz' ve reklam yasağı hükümlerine aykırılıktan 10 bin 572 lira idari para cezası kesildi. Sayfaya erişim engeli getirildi.

Konunun arz ettiği önem nedeniyle olay hukuk ve muhakemat birimine iletildi. Öte yandan sağlık merkezinin Instagram sayfası da müdürlükçe incelendi.

Denetimi gerçekleştiren 7 üyenin imzasıyla alınan hekim savunmaları uygun görülmedi, konu değerlendirmek üzere müdürlüğün inceleme ve soruşturma birimine iletilmesi kararı verildi.

Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret (A HABER ARŞİV)

İLAÇ ARAŞTIRILDI

İddialara konu ilaç araştırıldı. Enjeksiyon yöntemiyle vücuda alınan ilacın yumurta üretmeyen, tüp bebek gibi yardımcı üreme teknikleri (kısırlık tedavisi) uygulanan yetişkinlerde kullanıldığı ve kadınlarda yumurta dondurma döngüsü sırasında toplanan ve saklanan yumurta sayısını artırmak için de yaygın olarak kullanıldığı öğrenildi.

İlacın ciddi yan etkileri de bulunuyor. Hafiften şiddetliye anafilaktik reaksiyon ve şokları içeren aşırı hassasiyet reaksiyonları yarattığı ifade ediliyor.