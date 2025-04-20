2025-GUY Sınavı bugün saat kaçta başlayacak? Gelir Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-GUY, Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde (e-Sınav Merkezi) yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sayısına bağlı olarak İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav merkezlerinde de sınav uygulaması yapılabilecek.
Sınav saat 13.45'te başlayacak, adaylara 90 dakikalık süre tanınacak. Güvenlik gerekçesiyle sınav binalarına 13.30'dan sonra girişe izin verilmeyecek.
Soru ve Cevaplar Aynı Gün Açıklanacak
ÖSYM, sınav sonrası soru kitapçıkları ve cevap anahtarının 20 Nisan Pazar akşamı erişime açılacağını duyurdu. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorulara ve cevaplara ulaşabilecek. Bu içerikler 10 gün boyunca erişime açık olacak.
Kimlik ve Belgeler Eksiksiz Olmalı
Sınav günü, adayların geçerli kimlik belgeleri ile sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu. Elektronik sınav formatı dolayısıyla adayların dijital sınav ortamına aşinalığı da sınav performansını etkileyebilir.
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
2025 yılı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav sonuçları 14 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.
Konular ve Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı (%)
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ – %5
HUKUK GRUBU – %25
📌Anayasa Hukuku
📌İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku
📌Medeni Hukuk
📌Borçlar Hukuku
📌Ticaret Hukuku (Genel Hükümler – Şirketler – Kıymetli Evrak)
📌İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)
İKTİSAT GRUBU – %20
📌Makro İktisat
📌Mikro İktisat
📌Uluslararası İktisat
📌İşletme İktisadı
📌Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar