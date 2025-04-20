2025-GUY Sınavı bugün saat kaçta başlayacak? Gelir Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için 2025 yılı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, 20 Nisan Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda uygulanacak sınav, kamu personeli alımları kapsamında önemli bir aşamayı temsil ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:45 PAYLAŞ ABONE OL

2025-GUY, Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde (e-Sınav Merkezi) yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sayısına bağlı olarak İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav merkezlerinde de sınav uygulaması yapılabilecek. Sınav saat 13.45'te başlayacak, adaylara 90 dakikalık süre tanınacak. Güvenlik gerekçesiyle sınav binalarına 13.30'dan sonra girişe izin verilmeyecek.

A Haber foto arşiv Soru ve Cevaplar Aynı Gün Açıklanacak ÖSYM, sınav sonrası soru kitapçıkları ve cevap anahtarının 20 Nisan Pazar akşamı erişime açılacağını duyurdu. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorulara ve cevaplara ulaşabilecek. Bu içerikler 10 gün boyunca erişime açık olacak.