Vicdan sızlatan olay! Yavru köpeklerin boynuna taş bağlayıp suya attılar

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde boynuna iple taş bağlanan iki köpek yavrusu derede ölü bulundu.

Çifteler ilçesinde Karaköprü mevkiindeki bir derenin içinde iki köpek yavrusunu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye intikal eden belediye ekipleri köpekleri suyun içinden çıkardı.

TAŞ BAĞLAYIP ATTILAR

İncelemede, sudan çıkarılan köpeklerin boynuna iple taş bağlandığı ve öldükleri belirlendi. Köpek yavrularını suya atan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.