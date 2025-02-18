Haberler Tıkla Haberleri Vicdan sızlatan olay! Yavru köpeklerin boynuna taş bağlayıp suya attılar

Vicdan sızlatan olay! Yavru köpeklerin boynuna taş bağlayıp suya attılar

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yaşanan olay duyanların görenlerin vicdanlarını sızlattı. Vatandaşların fark ederek durumu ihbar etti. Belediye ekipleri tarafından yapılan incelemelerde suda ölü bulunan yavru köpeklerin boynuna iple taş bağlanarak suya atıldığı tespit edildi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:22 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 22:24
ABONE OL
VİCDAN SIZLATAN OLAY! TAŞ BAĞLAYIP SUYA ATTILAR

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde boynuna iple taş bağlanan iki köpek yavrusu derede ölü bulundu.

Çifteler ilçesinde Karaköprü mevkiindeki bir derenin içinde iki köpek yavrusunu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye intikal eden belediye ekipleri köpekleri suyun içinden çıkardı.

TAŞ BAĞLAYIP ATTILAR

İncelemede, sudan çıkarılan köpeklerin boynuna iple taş bağlandığı ve öldükleri belirlendi. Köpek yavrularını suya atan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA