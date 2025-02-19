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Bursa'da korkunç olay! Benzin dökülen soba faciayı getirdi: Ölü ve yaralı var

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde soba faciasından acı haber geldi. Bağ evinde benzinle soba yakmaya çalışılması üzerine yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan 2 kişiden 1'i hayatını kaybederken diğerinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 00:53
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BENZİN DÖKÜLEN SOBA FACİAYI GETİRDİ!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bağ evinde benzinle soba yakmaya çalışan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Alaaddinbey Mahallesi 56. Sokak'taki bağ evinde Yunus T. (27) ile Tuğçe D, yakmak için sobaya benzin döktü. Bu sırada benzinin parlaması sonucu bağ evinde yangın çıktı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yangını söndürüp Yunus T. ile Tuğçe D'yi bağ evinden çıkardı. Yunus T, ambulans ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, Tuğçe D. ise Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yunus T, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Tuğçe D'nin ise hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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