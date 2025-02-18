Boynuna taş bağlanıp suya atılan iki köpek yavrusu hayatını kaybetti

Çifteler ilçesinde Karaköprü mevkiindeki bir derenin içinde iki köpek yavrusunu fark eden vatandaşlar durumu ihbarda bulundu. Bölgeye intikal eden belediye ekipleri köpekleri suyun içinden çıkardı. İncelemede, sudan çıkarılan köpeklerin boynuna iple taş bağlandığı ve öldükleri belirlendi. Köpek yavrularını suya atan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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