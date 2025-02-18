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İstanbul'da korkunç olay! Önce dövdüler sonra camdan attılar

Fatih’te korkunç bir olay meydana geldi. Fas uyruklu İlyas Belaiz kuzeni W.A ile İstanbul’a geldi. Kalacak yer ayarlaması için M.D. ve S.S. ile görüşen ikili buldukları evde uyuşturucu kullandı. Uyuşturucu etkisinde olan W.B, M.D. ve S.S. İlyas Belazi’yi darbedip camdan attı. Camdan düşen Belaiz hayatını kaybetti.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:46
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İstanbul’da korkunç olay! Önce dövdüler sonra camdan attılar

Olay, 15 Şubat Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Fatih Aksaray'da meydana geldi. Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.S ile Şubat ayında İstanbul'a geldi. W.S. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti.

Fatih'te dövdükleri arkadaşlarını camdan attılarFatih'te dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.'yi Aksaray'da bir eve götürdü. M.D., S.S. ve W.S. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı.

Fatih'te dövdükleri arkadaşlarını camdan attılarFatih'te dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

Tartışmanın büyümesiyle Belaiz darbedildikten sonra camdan atıldı. Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıdı. Fas uyruklu İlyas Belaiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih'te dövdükleri arkadaşlarını camdan attılarFatih'te dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

KUZENİ VE ARKADAŞLARI TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Binadan çıkan şüphelileri tespit eden polis, kuzen W.S ile M.D. ve S.S'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te dövdükleri arkadaşlarını camdan attılarFatih'te dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

DÜŞTÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tartışmanın ardından arkadaşları tarafından camdan atılan İlyas Belaiz'in yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Belaiz'in yere düştüğü ve çevredekilerin yanına gelerek kontrol ettikleri görülüyor.

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