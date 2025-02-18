İstanbul’da korkunç olay! Önce dövdüler sonra camdan attılar

Olay, 15 Şubat Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Fatih Aksaray'da meydana geldi. Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.S ile Şubat ayında İstanbul 'a geldi. W.S. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti.

Fatih'te dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.'yi Aksaray'da bir eve götürdü. M.D., S.S. ve W.S. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı.