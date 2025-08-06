Ünlü iş insanı Halit Yukay’ın Mikonos Adası’na giderken kayboldu! Parçalanmış yat detayı | Teknesiyle ayrıldığı anlar ortaya çıktı

Ünlü isimlere yakınlığı ile bilinen iş insanı Halit Yukay Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek üzere denize açıldı ancak kayboldu.

Yalova'da iş insanı Halit Yukay, Yunanistan'a gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Arama çalışmalarına başlayan ekipler tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Yukay'a ulaşamayan ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı.