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Ünlü iş insanı Halit Yukay'ın Mikonos Adası'na giderken kayboldu! Parçalanmış yat detayı | Teknesiyle ayrıldığı anlar ortaya çıktı

Ünlü isimlere yakınlığı ile bilinen iş insanı Halit Yukay Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek üzere denize açıldı. Kendisinden uzun süre haber alınmaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirince harekete geçildi. Yatının Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunduğu Yukay'dan henüz haber alınamadı. İş insanını arama çalışmaları devam ediyor. Yukay'ın Yalova'dan Yunanistan'a hareket ettiği anlar ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 06.08.2025 00:01 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 00:41
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Ünlü iş insanı Halit Yukay’ın Mikonos Adası’na giderken kayboldu! Parçalanmış yat detayı | Teknesiyle ayrıldığı anlar ortaya çıktı

Ünlü isimlere yakınlığı ile bilinen iş insanı Halit Yukay Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek üzere denize açıldı ancak kayboldu.

ÜNLÜ İŞ İNSANI DENİZDE KAYBOLDU!

Yalova'da iş insanı Halit Yukay, Yunanistan'a gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Arama çalışmalarına başlayan ekipler tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Yukay'a ulaşamayan ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

YALOVA'DAN TEKNESİYLE AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Halit Yukay'ın Yalova'dan Yunanistan'a hareket ettiği anlar ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yukay'a henüz ulaşılamazken, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor

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