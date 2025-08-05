Sakarya'da kanlı gece! Ailelerin çatışmasında ölüler ve yaralılar var

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ekinler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Meydana gelen olayda Mustafa Keskin ve Numan Kotan hayatını kaybederken, Murat K. ve Emre K. yaralandı.

Olaya karışan şüpheli veya şüpheliler bölgeden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Murat K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri bölgeyi abluka altına alarak adeta kuş uçurtmazken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.