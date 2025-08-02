Ünlü eğlence mekanında kurşunlar konuştu! Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı silahlı saldırıda yaralandı!

İzmir Alaçatı'daki ünlü bir eğlence mekanında çıkan silahlı saldırıda işletmeci Mustafa Aksakallı ayağından yaralandı. Olayda cam kırıklarından etkilenen bazı müşteriler de hafif yaralanırken, saldırganlar kısa sürede gözaltına alındı.
MEKANDA TARTIŞMA ÇIKTI
Edinilen bilgilere göre olay, Alaçatı Mahallesi 12057 Sokak'taki bir eğlence mekanında M.E.A. (19) ve H.K.A. (19) ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
TAŞKINLIK SONRASI KAOS
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda işletme sahibi Mustafa Aksakallı (39) ve Z.G. (25) tabancayla bacaklarından yaralandı. Mekanda bulunan K.E. (20), A.İ.T. (20), E.Y. (20), D.B. (21) ve R.B.C. (33), kaçmaya çalıştıkları sırada düşerek yerdeki cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A'yı olay yerinde suç aleti tabancayla yakaladı.