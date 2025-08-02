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Ünlü eğlence mekanında kurşunlar konuştu! Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı silahlı saldırıda yaralandı!

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında gece saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 7 kişi yaralanırken bunların vurulanlar arasında mekân sahibi oyuncu Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı'nın da olduğu bildirildi. 2 şüpheli kısa sürede gözaltına alınırken, saldırı anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.08.2025 03:09 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 04:33
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Ünlü eğlence mekanında kurşunlar konuştu! Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı silahlı saldırıda yaralandı!

İzmir Alaçatı'daki ünlü bir eğlence mekanında çıkan silahlı saldırıda işletmeci Mustafa Aksakallı ayağından yaralandı. Olayda cam kırıklarından etkilenen bazı müşteriler de hafif yaralanırken, saldırganlar kısa sürede gözaltına alındı.

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MEKANDA TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre olay, Alaçatı Mahallesi 12057 Sokak'taki bir eğlence mekanında M.E.A. (19) ve H.K.A. (19) ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TAŞKINLIK SONRASI KAOS

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda işletme sahibi Mustafa Aksakallı (39) ve Z.G. (25) tabancayla bacaklarından yaralandı. Mekanda bulunan K.E. (20), A.İ.T. (20), E.Y. (20), D.B. (21) ve R.B.C. (33), kaçmaya çalıştıkları sırada düşerek yerdeki cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

FOTOĞRAF: SABAHFOTOĞRAF: SABAH

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A'yı olay yerinde suç aleti tabancayla yakaladı.

FOTOĞRAF: SABAHFOTOĞRAF: SABAH

AKSAKALLI'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, Aksakallı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, saldırı anına ait görüntülerin incelemeye alındığı bildirildi.

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