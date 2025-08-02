Ünlü eğlence mekanında kurşunlar konuştu! Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı silahlı saldırıda yaralandı!

İzmir Alaçatı'daki ünlü bir eğlence mekanında çıkan silahlı saldırıda işletmeci Mustafa Aksakallı ayağından yaralandı. Olayda cam kırıklarından etkilenen bazı müşteriler de hafif yaralanırken, saldırganlar kısa sürede gözaltına alındı.

MEKANDA TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre olay, Alaçatı Mahallesi 12057 Sokak'taki bir eğlence mekanında M.E.A. (19) ve H.K.A. (19) ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TAŞKINLIK SONRASI KAOS

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda işletme sahibi Mustafa Aksakallı (39) ve Z.G. (25) tabancayla bacaklarından yaralandı. Mekanda bulunan K.E. (20), A.İ.T. (20), E.Y. (20), D.B. (21) ve R.B.C. (33), kaçmaya çalıştıkları sırada düşerek yerdeki cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.