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Düğünde halay kavgası geceyi kâbusa çevirdi! 12 kişi yaralandı

Sivas’ta bir düğün eğlencesi, halaya girme tartışması yüzünden kavgaya dönüştü. Kız ve erkek tarafı arasında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı, bazı yaralıların bıçaklandığı belirtildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 02.08.2025 04:08 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 05:08
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DÜĞÜNDE HALAY KAVGASI GECEYİ KÂBUSA ÇEVİRDİ!

Sivas'ta bir düğün töreni, halay sırasında yaşanan gerginlik nedeniyle kâbusa döndü. Kız ve erkek tarafı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı sopalı, hatta bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 12 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DÜĞÜNDE HALAY KAVGASI: 12 YARALI

Olay, Sivas'ın Alibaba Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında kız tarafının halay çektiği esnada erkek tarafından bir genç halaya katılmak istedi. Bu durum iki taraf arasında sözlü tartışmaya neden oldu.

SOPA, SANDALYE, BIÇAK!

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sandalyelerin, sopaların ve bıçakların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga kontrol altına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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